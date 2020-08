Bannaanbax ka socda Galmudug iyo sababta ka danbeysay

Bannaanbaxyo ballaaran ayaa saaka ka billowday Magaalada Guriceel ee Gobolka Galgaduud, waxaana bannaanbaxa dhigaya dad shacab ah oo sida la sheegay ka careysan tallaabo ay qaadeen Booliska Galmudug gaar ahan kuwa Magaaladaas.

Wararku waxaa ay sheegayaan in dadka bannaan baxaya ay ka xumaadeen amar ay soo rogtay wasaaradda Xannanada Xoolaha Maamul Goboleedka Galmudug, kaasi oo ahaa in dadka ganacsatada ah ee suuqa xoolaha ku ganacsada ay ka guuraan goobihii ay markii hore ku Ganacsan jireen.

Suuq dhawaan la dhisay oo loogu talagay in ganacsatada xoolaha ay ku ganacsadaan ayay wasaaraddu amartay in dadku u guuraan oo halkaas ay u wareejiyaan ganacsigooda balse waxaa ka dhaga adeygay ganacsatada sida ay inoo shegeen dad goob joogayaal, waxaana ciidanku ay isku deyeen sida la sheegay in ay si qasab ah ganacsatada ugu raraan suuqa Cusub, iyaga oo ku amraya in ay xiraan goobahoodi hore ee ay ku ganacsanayeen.

Kuwa dhawaad 30 qof oo dadka suuqleyda ah ayaa xabsiga la dhigay walina waxaa socda bannaan baxyo lagu diidan yahay suuqa Cusub, waxaana wararku intaas ay ku darayaan in maamulku uu wado dadaalo lagu doonayo in la joojiyo bannaanbaxa halkaas ka socda.

Wasaaradda xanaanada xoolaha ee dowlad goboleedka Galmudug ayaa mar hore amartay in lagu shaqo billaabo sayladda cusub oo ay dhistay Hay’ada NRC oo kaalmo ka heshay UK AID, iyadoona maamulka degmada Guriceel ay dhaqan geliyeen amarkii wasaaradda.

Suuqleyda xoolaha ka ganacsata ayaa sheegay in wax yaabaha ay ku diiddan yihiin suuqa cusub ay tahay xaalad amni xumo, waxaana ay sheegeen in aysan ku ganacsan karin suuqa dhawaan la dhisay ee magaalada Guriceel ee Gobolka Galgaduud.