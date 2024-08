Kulankii Golaha Shacabka ee maanta ayaa baaqday kadib markii kooramkii loogu talagalay uusan buuxsamayn, taasoo caqabad ku noqotay sidii loo guda gali lahaa qodobada muhiimka ah ee ajendaha ku jiray.

Kulankan ayaa lagu waday in lagu dhammeystiro doodda canshuuraha oo xildhibaanadu muddooyinkii u dambeeyay si adag uga doodayeen.

Guddoomiye ku xigeenka 2aad ee Golaha Shacabka (Abshirow), ayaa si adag uga hadlay baaqashada kulanka, isagoo xildhibaannada uga digay in ay ka maqnaadaan shaqada loo igmaday, iyadoo ay joogaan magaalada. “Ma aqbali karno in xildhibaannadu iyagoo magaalada jooga kulankii Golaha kooram la’aan u baaqdo,” ayuu yiri Guddoomiye Abshirow, oo muujinayay sida ay lagama maarmaan u tahay in Golaha Shacabka ay u istaagaan gudashada waajibaadkooda qaran.

Doodda ku saabsan canshuuraha cusub ee lagu soo rogay ganacsatada ayaa dhalisay muran xooggan oo ka dhex aloosmay xildhibaanada iyo bulshada rayidka ah. Shacabka ayaa si weyn uga soo horjeestay canshuuraha cusub, iyagoo sheegay in aysan awoodin lacago dheeraad ah oo ay bixiyaan, xilli dhaqaalaha dalka uu wajahayo culaysyo kala duwan.

Xildhibaanada qaarkood ayaa soo jeediyay in canshuuraha la yareeyo ama dib u eegis lagu sameeyo si loo tixgeliyo duruufaha adag ee ay dadweynuhu ku nool yihiin. Sidoo kale, waxaa la filayaa in kulamada soo socda ee Golaha Shacabka ay sii wadaan doodda ku saabsan canshuuraha, si xal waara oo la isku raacsan yahay loogu helo arrintan muranka dhalisay.

Guddoomiyaha ayaa ku booriyay xildhibaannada in ay si hufan uga qeyb qaataan kulamada soo socda, si loo xaqiijiyo in sharciyada iyo qodobada muhiimka ah ee dalka saameeya loo ansixiyo si waafaqsan danta guud. Baaqashada kulanka maanta ayaa tusaale u ah in xil-gudashada xildhibaanada ay tahay mid mudan in dib loo eego, si looga fogaado dib u dhac ku yimaada howlaha qaran ee hortabinta leh.