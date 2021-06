Taliyaha Asluubta “Ciddii xabbad kugu soo rida Faataxo la Akhrin mayo waa loo Jawaabaa”

Dowladda Soomaaliya ayaa mar kale faah faahin ka bixisay is-rasaaseyn shalay Galab dhexmartay Ciidanka Asluubta Soomaaliya iyo Kolonyo galbinaysay Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud.

Taliyaha Ciidanka Asluubta Soomaaliya Gen. Mahad Cabdiraxmaan Aadan oo mar kale warbaahinta la hadlay ayaa faah faahin dheeraad ah ka bixiyay dhacdadaasi, waxaana uu sheegay in falkii shalay ka dhacay Koontoroolka Kawaanka Malayga ay ka dambeysay kadib markii ay joogsan diideen Kolonyada wadday Madaxweyne hore xasan Sheikh.

Waxaa uu tilmaamay in markii ay isku dayeen Ciidankii Kontroolka joogay in ay hubiyaan Kolonyada galbinaysay Xsan Sheikh ay xabbad billaabeen, taasina ay keentay in labada dhinac ay si toos ay isku rasaaseeyaan, waxaana uu intaa ku daray in Ciidanka Aaluubta ay is difaacen oo kaliya.

Taliyaha Ciidanka Asluubta Soomaaliya Gen. Mahad Cabdiraxmaan Aadan oo sii hadlayay ayaa sheegay in loo baahnaa in ay Ciidanku sheegaan waxa ay yihiin iyo Cidda ay wadaan, balse taa baddalkeeda ay diideen in ay joogsadaan oo ay Asluubta u sheegaan waxa ay yihiin,taasoo sababtay ayuu yiri in xabbadda la siku billaabo.

Waxaa uu farriin u diray dhammaan Mas’uuliyiinta kala duwan ee ilaalada wata,kuwaasi oo uu sheegay in Kontroolada aysan dhaafin iaydoo aan la hubin, waxaana intaas uu ku daray in Ciidanka Asluubtu ay hayaan Shaqo qaran taasi oo ah sugidda ammaanka goobaha ay ilaalinayaa.

Horay Dowladda Soomaaliya ayaa kaga hadashay israsaaseyntii shalay galab dhex martay Ciianka ilaalada u ahaa Xasan Sheikh iyo Ciidanka Asluubta, waxaana Wasiirka Cadaaladda Xukuumadda xilgaarsiinta uu sheegay in ay guddi u saareen, kaasi oo baaritaan dheeraad ah ku samayn doona dhacdadii shalay galab.