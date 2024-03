Somaliland oo Maanta xukuno adag ku riday Rag u dhashay Itoobiya

Maxkamadda Gobolka Maroodi Jeex ee Maamulka Somaliland ayaa Maanta oo khamiis ah waxa ay xukun ku riday 4 -nin oo dhawaan Ciidamada Booliska gaar ahaan kuwa Saldhiga Dhexe gacanta kusoo dhigeen.

Raggaan la maxkamadeeyay oo u dhashay dalka Itoobiya ayaa ku eedeysan inay Khamri ku sameeynayeen gudaha magaalada Hargaysa ayna ka ganacsanayeen iyo inay iyagoo oo aan muslim aheyn labiska islaamka qaateen.

Maxkamadda Gobolka Maroodi Jeex ayaa ku xukuntay laba kamida raggaasi 8 sannaddood oo xarig ah iyo lacag Ganaax 2 Milyan oo Shilin S/land ah, halka labada kale lagu xukumay 6-Sannadood oo xarig ah iyo inay bixiyaan 1 Milyan oo Shilin S/land.

Nimankan ayaa sidookale lagu helay danbi ah in ay magacyadooda badaleen, in ay xidheen dharka Islaamka oo ay muslimiin sheegteen, iyo in ay Somaliland kusoo galeen nidaam sharci daro ah oo tahriib ah.

