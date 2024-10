Khariirad cusub oo dowladda Federaalka Soomaaliya ay daabacday, taas oo ka tarjumeysa MAP-ka dalka, ayaa dood xooggan ka dhex dhalisay bulshada Soomaaliyeed, iyadoo si gaar ah uu Maamulka Puntland uga falceliyey.

Madaxweynaha Puntland, Siciid Cabdullaahi Deni, oo ka hadlayay khariiradda la faafiyey, ayaa sheegay in MAP-kaasi uu wado cadeynayo in dowladda dhexe ay hurineyso colaado cusub, gaar ahaan gobolka Mudug, taasoo uu uga digay inay keento dhibaato aan loo baahnayn.

Madaxweyne Deni ayaa khudbad uu ka jeediyay kalfadhiga Golaha Wakiilada Puntland waxa uu si cad u sheegay in khariiradani ay caqabad ku tahay nabadgelyada iyo wada noolaanshaha Puntland iyo Galmudug, iyadoo la abuurayo xiisad ka dhalan karta arrimaha gobolka Mudug.

Waxa uu tilmaamay in dowladda dhexe ay qaadayso tallaabooyin khatar ah oo ka dhan ah isku xirnaanta bulshada, kuwaasoo keeni kara kala qeybsanaan iyo is-hubsiimo la’aan.

Deni ayaa carrabka ku adkeeyay in aysan jirin muran dhanka xuduudaha ah oo u dhaxeeya Puntland iyo Galmudug, balse ay yihiin dad wada dega oo deris ah kana shaqeeya nabadda iyo horumarka gobolka Mudug. Isagoo muujinaya sida Puntland iyo Galmudug ugu wada heelan yihiin degganaanshaha, ayuu Madaxweyne Deni ku baaqay in dowladda Federaalka ay si xushmad iyo wada-tashi ah uga shaqeyso xasiloonida dalka, si looga fogaado in khariiraddan ay horseedo khilaaf iyo fidno cusub oo bulshada dhexdooda ah.

Waxaa muuqata in khariiradda la daabacay ay abuurtay walaac iyo hadal hayn ballaaran, iyadoo la is-weydiinayo saameynta ay ku yeelan karto xiriirka Puntland iyo dowladda dhexe iyo weliba kala dambeynta gobollada.