Magaalada Garoowe oo ku waaberiisatay Rasaas goos goos ah

Magaalada Garoowe ee Caasimadda Maamul Goboleedka Puntland ayaa ku Waaberiisatay Rasaas ay is weydaarsadeen Ciidamo ka amar qaata kooxaha Mucaaradka ah ee diidan doorashada qof iyo Cod iyo Ciidanka Puntland

Dadka Magaalada ayaa ku waaberistay xaalad Cabsi ah, waxaana tan iyo xalay la dareemayay saan saan dagaal oo u dhexeysa labada dhinac ee Waaberigii hore ee saaka isku rasaaseeyay Gudaha Magaalada Garoowe.

Ciidanka Mucaaradka ayaa la sheegay in qaybo magaalada kamid ah ay galeen xalay.

Waxaana Puntland oo ka hadashay Xiisadaha is diiddan ee ka socda Magaalada Garowe ay sheegtay in falalkaas ay ka dambeyso Somaliland, waxaana Wasiir u hadlay uu sheegay in mucaaridka diiddan diwaangelinta doorashada ee gobolka Nugaal in ay u shaqaynayaan Somaliland.

