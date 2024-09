Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa wareysi gaar ah oo uu siiyay Telefeshinka Al-Jazeera ku shaaciyay in Itoobiya ay qabsatay qaybo ka mid ah Soomaaliya, gaar ahaan gobolka Gedo, kadib heshiiskii badda ee ay la gashay Somaliland. Madaxweynaha ayaa si cad u sheegay in ciidamo Itoobiyaan ah ay qabsadeen garoomada diyaaradaha iyo waddooyinka muhiimka ah ee Gedo, taas oo uu ku tilmaamay xadgudub cad oo ka dhan ah qaranimada Soomaaliya.

Xasan Sheekh ayaa sidoo kale ku eedeeyay Itoobiya in ay si qarsoodi ah hubsoo ugu gudbisay gudaha Soomaaliya, isla markaana ay hubkan ku wareejiyeen maleeshiyaad qabaa’il iyo kooxo ku sugan gobollada koonfureed. Madaxweynaha ayaa ku adkeystay in faragelinta Itoobiya aysan ku ekeyn arrimaha badda, balse ay muddo dheer ku hayeen siyaasadda gudaha ee Soomaaliya. Wuxuu carrabka ku dhuftay in tan iyo markii Itoobiya saxiixday heshiiska Memorandum of Understanding (MOU) ee badda, ay hubaysay boqolaal maleeshiyaad ah oo ka dagaallama koonfurta Soomaaliya.

Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa su’aal geliyay sharciyada iyo qawaaniinta caalamiga ah ee Itoobiya ku doodeyso inay difaacayso amniga Soomaaliya, isagoo ku tilmaamay arrintaas faragelin sharci darro ah oo muddo dheer socotay.

“Itoobiya kaliya ma sheeganaysaa waxa ku qoran MOU-ga, waxay sannado badan faragalin ku heysay arrimaha gudaha ee Soomaaliya, tan iyo markii ay Itoobiya saxiixday MOU-ga waxay hubeysay, in ka badan 1,000 maleeshiyo oo iskugu jira qabaa’ilo iyo kooxo, meel kasta Koonfurta ah maanta waxaa laga helayaa oo yaala hub ay bixisay Itoobiya, waxayna qabsatay Itoobiya si gaar ah gobalka Gedo garoomadii diyaaradaha ee kuyaalay, waxayna ku dooday in ay difaacayso amniga Soomaaliya, ma garanayo sharciyada iyo qaynuunka caalamiga ah ee ay Itoobiya cuskanayso” ayuu yiri Madaxweyne Xassan Sheekh.

Hadalkan ayaa kusoo beegmay xilli xiisad cusub ay ka dhalatay dhaq-dhaqaaqyada ay Itoobiya ka waddo gobolka Gedo iyo deegaano ka tirsan Koonfur Galbeed, halkaas oo ay ciidamo dheeraad ah u soo dirtay kadib markii xiisadda labada dal ay cirka isku shareertay.