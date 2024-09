Xiisad dagaal oo kacsan ayaa saaka laga soo sheegayaa jiidda deegaanka Qorilugud oo ka tirsan gobolka Togdheer, halkaas oo dhaq-dhaqaaqyo ciidan laga dareemayo tan iyo shalay. Sida ay wararku tibaaxayaan, ciidamada SSC-Khaatumo iyo maleeshiyaad ka soo jeeda deegaanka Qorilugud ayaa shalay isku farasaaray dagaal hubeysan oo sababay khasaare naf iyo maalba leh.

Iska hor-imaadka ka dhacay deegaanka Gocondhaale, oo ku dhow Qorilugud, ayaa sababay dhimashada ugu yaraan laba qof oo ka soo jeeda dhinaca maleeshiyaadka, sida ay warar hoose sheegayaan. Xiisaddan cusub ayaa ka dhalatay weerar ay maleeshiyaadka deegaanka Qorilugud ku qaadeen ciidamada SSC-Khaatumo, iyadoo la sheegay in maleeshiyaadku taageero ka heleen maamulka Somaliland, arrintaas oo sii xoojisay xaaladda kacsan ee gobolka.

Dhaq-dhaqaaqyada ciidan ee laga dareemayo goobaha dagaalku ka dhacay ayaa muujinaya in labada dhinac ay isku diyaarinayaan dagaal hor leh, iyadoo xukuumadda Somaliland lagu eedeeyay inay si toos ah u taageereyso maleeshiyaadka deegaanka, taas oo sii hurineysa colaadda ka dhex aloosan dadka deegaanka iyo ciidamada SSC-Khaatumo.

Xiisadda gobolka Togdheer ayaa ah mid muddo soo jiitameysay, iyadoo marar badan lagu soo waramay dagaallo goos-goos ah oo u dhexeeya ciidamada SSC iyo kuwa Somaliland. Arrintan ayaa qeyb ka ah is-mariwaaga siyaasadeed iyo colaadaha gobollada waqooyi ee Soomaaliya, gaar ahaan deegaannada ay ku muransan yihiin Somaliland iyo dadka taageersan maamulka SSC-Khaatumo oo ka soo horjeeda gooni-isu-taagga Somaliland.

Warar aan la xaqiijin ayaa sheegaya in xiisadda maanta ay weli taagan tahay, iyadoo laga cabsi qabo in dagaallo kale ay ka dhacaan deegaanka maadaama ciidamo labada dhinac ah ay ku sugan yihiin nawaaxiga Gocondhaale iyo Qorilugud. Odayaasha iyo waxgaradka gobolka ayaa ku baaqay in si degdeg ah loo joojiyo colaadda, lana galo wada-hadallo nabadeed, hase yeeshee xaaladda weli way kacsan tahay, waxaana jira cabsi laga qabo in xaaladdu kasii darto haddii aan xal degdeg ah loo helin.

Sida muuqata, xaaladda gobolka Togdheer ayaa mar kale ka soo dareysa, iyadoo caqabado siyaasadeed iyo amni ay wali yihiin kuwa si weyn u saameynaya dadka deegaanka, iyadoo baaqyada nabadeedna aan weli wax natiijo ah laga gaarin.