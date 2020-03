Go’aan ay soo saartay dowladda Soomaaliya oo maanta dhaqangalay

Waxaa maanta oo Khamiis ah la filayaa in u dhaqangalo go’aankii ay soo saartay dowladda fedraalka ah ee Soomaaliya taas oo la xiriirta ka hortaga caabuqa Coronvirus oo kiiskii ugu horeyay Soomalaiya ay xaqiijisay wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya.

Wasiirka gaadiidka iyo duulista hwada xukuumadda Soomaaliya ayaa warbaahinta ka sheegay in laga bilaabo 18-ka bishaan gebi ahaanba in la joojinayo duulimaadkayada caalamiga ah si dad qaba xanuunkaan aysan usoo gaarin dalka loogana hortago.

Go’aankaan ayaa sheegayay in laga billaabo 12-ka saqada dgexe uu dhaqangalo iyada oo sidoo kalana aysan jirin maanta wax diyaarada ah oo soo degaya sida masuuliyiin ka tirsan waaxda duista ay u xaqiijiyeen dalsan.

Dhinaca kalana ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa dhankiisa faray dhammaan shacabka in ay joojiyaan isku imatinada iyo in la fasaxo Iskuulada Jaamacadaha iyo Shirarka lagama maarmaanka ah,isaga oo sheegay in dowladda ugu talagashay bukaanada laga helo caabuqaan in ay ugu talagashay 5-Milyan oo dollar.

Wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya Fowsiya Abuukar Noor ayaa shaaca ka qaadday in qof ka mid ah 4-qof oo ka yimid dalka Shiinaha laga helay kiiskaan Fayriska islamarkaana ay sheegtay in ay la tacaalayaan rajana laga qabo in uu ka bogsado.