Daahir Maxamuud Geelle “Dowladdu waa in dadka la tartamaya aysan u arag Cadow”

Musharax maadxweyne Daahir Maxamuud Geelle ayaa Maadxweyne farmaajo ku eedeyay hurin Colaadeed, waxaana uu ugu baaqay in Maadxweyne Farmaajo uu meel iska dhigo siyaasadda ku dhisan Cadowtooyada, taa baddel keedana uu la yimaado hannaan tar-tan oo furan, kaasi oo lagu kala baxo doorashada .

“Dowladda waxaa laga rabaa in ay dadka la tartamaaya aysan cadow u arag, ee ha joojiso dowladdu colaadda” ayuu yiri Daahir Maxamuud Geelle.

Daahir Maxamuud Geelle oo sii hadlaayay ayaa sheegay in dalku uu galay xaalad u muuqata qas-siyaasadeed, isagoo u baaqay in laga waantoobo, waxa waliba oo horseedi kara in umadda la iska hor keeno, waxaana Farmaajo uu ugu baaqay in uu la yimaado isbadel, dadkuna ay xor-yihiin qofkii ay doonaan ay dooran karaan, “Madaxweynaha waxaan leennahay Madaxweynoow Xafiiskaa lagugu arkay waxba ha boobin dadka soomaaliyeed hadday ku arkeen uma baahnid inaad wax boobtide tartan”

Midowga Musharixiinta madaxweynaha ayaa inta badan waxaa ay dhalilo u jeediyaan madaxweyne Farmaajo, iyagoo si gaar ah ugu eedeyay in uuAfduub ku haysto hannaanka doorashada.