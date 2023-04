Ardayda iyo Ganacsatada Soomaalida ee ku nool dalka Suudaan oo wajahaya xaalad adag

Dagaal qaraar oo galay maalintii afaraad ayaa waxa uu ka soconayaa gudaha magaalada Khartuum ee caasiamadda dalka Suudaan, kaas oo saameyn xooggan ku yeeshay dadka aan u dhalan wadankaas ee u badan ardayda.

Kumanaan arday Soomaali ah oo halkaasi wax barasho u jooga ayaa wajahaya xaalad adag oo dhanka nolosha ah.

Qaar kamid ah ardayda oo aywarbaahinta Qaranku la xiriirtay ayaa innoo sheegay in muddo saddex maalmood ah aysan helin wax biyo iyo koronto ah, isla markaana aysan awoodin in ay kasoo baxaan halka ay rasaasta kaga gabbanayaan.

“Ilaa iyo saaka waxaan ku howlanayn in aan kasoo saarno arday hablo u badan oo ku go’doonsanaa xaafado ka mid ah Khartum oo ay dagaallo xooggan ka socdaan, illaa haddana waxaa jira arday weli ku go’doonsan xaafadaha qaar oo aan awoodi weynay in aan u tagno” ayuu yiri mid kamid ah ardaydii is xilqaamay ee u istaagay in walaaladood ay caawiyaan.

Share this: Twitter

Facebook