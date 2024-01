Xulka Kubada Cagta Gobolka Banaadir oo 1-0 Kaga Badiyay Xulka Koonfur Galbeed.

Kulan cayaareed aad u xiisa badan oo u dhexeeyay K.Galbeed iyo Gobolka Banaadir ayaa Galabta Garoonka Kubadda Cagta ee Muqdisho Stadium ku dhex maray labada Xul, taasi oo qeyb ka ah Koobka Cayaaraha Maamul Goboleedyada iyo Gobolka Banaadir.

Kulankaan oo ahaa mid aad u xiiso badan ayaa waxaa usoo daawasho tagay in ka badan 70,000 oo taageerayaal ah, waxa ayna qeybta koowaad kusoo idlaatay bar-bar dhac 0-0, balse isku soo laabasho kadib Kabtanka Xulka Gobolka Banaadir, Khaalid ayaa u suura-gashay in uu gool qurux badan ku hubsado shabaqa Kooxda Koonfur Galbeed, taasi oo ka dhigtay in ay cayaarta kusoo idlaato 1-0 oo ay guusha ku raacday Xulka Gobolka Banaadir.

Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Ahna Duqa Magaalada Muqdisho Mudane Yuusuf Xuseen Jimcaale (Madaale) ayaa u Hambalyeeyay Xulka Kubadda Cagta Gobolka Banaadir guudha ay maanta gaareen iyo Cayaar wanaaga asluubeysan oo ay soo bandhigeen. Waxa uuna u rajeeyay in kulamada u harsan ay guulo waa weyn ka keenaan si ay u difaacdaan Koobka Kubadda Cagta ee Cayaaraha Maamul Goboleedyada dalka oo sanadkii ugu danbeeyay ay ku guuleysteen xulka G/Banaadir.

