Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya farriin culus u diray farmaajo

Xildhibaanno ka tirsan Baarlamaanka Dowladda Federaalka Soomaaliya oo goordhaweyd shir jaraa’id ku qabtay Xaafadda Shiirkole ee Degmada Hodan ayaa si kulul uga hadlay xiisadda u dhexaysa Dowladda Federaalka iyo Saadaq John, waxaana ay sheegeen Madaxweyne farmaajo uu wado daan-daansi dagaal oo ka dhan ah Talihii uu xilka ka qaaday.

Xildhibaan Odowaa iyo Mahad Salaad oo ka mid ah Xildhibanada Shirka Jiraa’id qabtay ayaa sheegay in Madaxweyne farmaajo uu sameysatay muddo kordhin aan sharci ahayn, sidoo akle waxaa ay intaas ku dareen in hadda uu wado in Magaalada Muqdisho qalalaase dagaal iyo iska hor keenid Bulsho.

Xildhibaanada ayaa sheegay in Farmaajo uu Saadaq John ku haysto gar-darro cad oo uu doonayo in gacanta ku dhigo, waxaana ay intaa ku dareen in Madaxweyne farmaajo uu ku xad-gudbay Taliyihii hore ee Booliska Gobolka Banaadir.

ugu dambeyntii Xildhibaanada Caawa shirka jaraa’id ku qabtay Shiirkole ayaa sheegay in wax waliba oo ka dhaca xiisadda hadda taagan uu mas’uuliyaddeeda qaadi doono farmaajo. waxaana ay baaq u direen qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed.