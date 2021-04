Xaaladda Muqdisho oo Caawa kacsan iyo wararkii ugu dambeeyay

Waxaa Magaalada Muqdisho caawa ka jira xaalad kacsanaan ah, waxaana la isla dhex-marayaa warar ka duwan oo sheegay in ay macquul tahay dagaal caawa ka dhaca Muqdisho, gaar ahaan Xaafadda Shiirkole ee Degmada Hodan.

wararku waxaa ay tilmaamayaan in la dareemayo saan-saan dagaal kadib markii Taliyihii hore ee qeybta guud ee booliska gobalka Banaadir Saadaq Cumar Xasan (Saadaq Joon) uu dib ugu laabtay xaafadda Shiirkoole oo habeenno ka hor wadahadal looga soo waday, kadib markii Mas’uuliyiin uu ka mid ahaa Madaxweynaha galmudug ay kuqanciyeen in isago soo baxo Shiirkole oo Ciidan isaga ka amar qaata ay ku sugan yihiin.

sidoo kale waxaa jira warar hoose oo sheegaya in halka uu muqdisho kaga sugnaa Saadaq Joon ay Dowladdu Ciidamo farabadan gaysay taasi oo keentay in uu isaga soo baxo dibna uu ugu laabto Shiirkole oo haray laaga waday.

dhanka kale waxaa waxaa la helayaa warar sheegaya in Dowladdu ay Ciidan gaysay ag-gaarka Shiirkole, kuwaasi oo ay Macquul tahay degaal uu dhex-maro isaga iyo Cidanka ku sugan Shiirkole.

Xildhibaanno ka tirsan Baarlaanka Dowladda federaalka ayaa sidoo kale ku sugan Shiirkole, kuwaasi uu ka mid yihiin Xildhibaan C/raxmaan Odawaa, Mahad Salaad iyo Cabdi Saabir.

Wararka ayaa sheegaya in Xildhibaannadan ay degi doonaan deegaanka Shirkole oo uu caawa fiidkii dib ugu laabtay Jeneraalka., waxaana ila iyo hadda xaaladda Muqdisho ay tahay mid kacsan.