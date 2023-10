Xeer Ilaalinta Qaranka oo Racfaan ka qaadatay Xukunkii Maxkamadda G/Banaadir

Xafiiska Xeer Ilaaliyaha Guud ee Qaranka ayaa Racfaan ka qaatay xukunka Maxkamadda Gobolka Banaadir ay dib ugu celisay xorriyadooda 5 xubnood oo ku eedeysanaa Masuqmaasuq.

Warqad kasoo baxay Xafiiska Xeer Ilaaliyaha Guud ee Qaranka ayaa waxaa lagu sheegay in Xafiiska uu si hordhac ah u dhammeystiray habraaca Racfaan qaadashada xubnahii ay Maxkamadda Gobolka Banaadir ku weyday wax dembi ah.

Maxkamadda Gobolka Banaadir ayaa khamiistii xukunno xabsi kala duwan ku riday lix masuul oo lagu helay in ay galeen dambiyo kala duwan oo musuq maasuq ah, halka ay dambi ku weysay shan maxbuus kale ,kuwaa oo ay ammartay in lasii daayo.

Mas’uuliyiintii la amray in lasii daayo ayaa wali ku jira xabsiga, waxaana la sheegay in xafiiska xeer ilaalinta iyo mas’uuliyiin kale oo katirsan dowladda aysan ku qanacsaneyn in dambi lagu waayo qaar kamid ah mas’uuliyiintii lasoo eedeeyay.

