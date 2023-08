Wasxiirka Cadaaladda “Waxaan Galmudug u joognaa in aan xididada u siibno Al-shabaab”

Ilaa iyo Shantii bishan waxaa magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug ku sugnaa madaxweynaha Soomaaliya Xassan Sheekh Maxamud iyo masuuliyiin kale oo ka tirsan Dowladda Federaalka.

Joogitaanka madaxweynaha ayaa qeyb ka ah abaabul dagaal oo dowladdu dooneyso inay ku xoreeyso deegaannada ay Al-Shabab weli kaga suganyihiin ee Galmudug kahor inta aanu si rasmi ah u bilaaban wajiga labaad ee dagaalka dowladdu kula jirto Al-shabab.

Waxaa kaloo Dhuusamareeb u tagay abaabulka dagaalkan xildhibaano wasiiro, iyo saraakiil, oo ay ka mid yihiin Taliyaha Nabad sugidda, Wasiirka Gaashaandhigga, Wasiirka Caddaaladda iyo Masuuliyiin kale.

Wasiirka Wasaaradda Cadaaladda iyo Arrimaha Dasturka ee dowladda Federaalka Soomaaliya Xassan Macalin Maxamud oo ku sugan Dhuusamareeb ayaa Warbaahinta u sheegay in diyaar garowga dagaalkaasi uu meel fiican marayo.

Waxaana uu sheegay in hadda ay halkaas u joogaan sidii dhammaan deganada maamulka Galmudug ay kaga saari lahaayeen AL-Shabaab.

Wasiirka ayaa intaas ku daray in muhiimad gaar ah ay u leedahay dowladda xoraynta degaanada Galmdug, waxaana uu tilmaamay in awooddii ugu badnayd la isugu geeynayo Galmdud, gaar ahaan degaanada AL-Shabaab ay kaga xooggab yihiin Gobolka Galgaduud.

