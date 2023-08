MW Xasan Sheekh “farqi uma dhaxeeyo kan qarashka ku caawinaya iyo kan shabaabka ah”

Madaxwaynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo maalmahaan ku sugan magaalada Dhuusamreb ee xaruunta maamulka Galmudug ayaa sheegay in wajigii labaad ee dagaalka ka dhanka ah Al-shabab uu bilaaban dooono.

Madaxwaynaha ayaa sheegay in Shabaab laga xoreeyay dhamman degmooyiinka maamulkaHirshabeelle islamarkaana hadda la wado kuwa Galmudug.

Xasan sheekh ayaa sheegay in si loo dardar galiyo howlgallada ka dhanka Al- Shabaab uu tagi doono magaalooyinka maamulgobolleedyada Jubaland iyo Koanfur Galbeed.

Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa digniin u diray ganacsatada Al-shabaab dhaqaalaha siiya isagoo tilmaamay in aanu farqi u dhaxeyn kan qarashka ku caawinaya iyo kan shabaabka ah.

Madaxweynaha ayaa sheegay in Galmudug kaddib ay dowladdu u jihaysan doonto Koofur Galbeed iyo Jubbaland, waxaana intaas uu ku daray in gulufkii ugu xoogganaa ay hadda billawday dowladdu.

Sidoo kale madaxweyne Xasan Sheeekh ayaa ka digay dagaalada Qabiilada, oo uu sheegay inay dib u dhac iyo caqabad ku tahay dagaalka dowladdu kula jirto dagaalamaayasha AL-Shabaab.

Madaxweynaha ayaa intaas ku daray in muhiimad gaar ah ay u leedahay dowladda xoraynta degaanada Galmdug, waxaana uu tilmaamay in awooddii ugu badnayd la isugu geeynayo Galmdud, gaar ahaan degaanada AL-Shabaab ay kaga xooggan yihiin Gobolka Galgaduud.

