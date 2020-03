Wasaaradda Caafimaadka oo ka hadashay 4-qof oo lagu Karantiilay Garoonka Aadan Cadde

Wasiirka Caafimaadka xukuumadda fedraalka Soomaaliya Fowsiya Abiikar Nuur ayaa ka hadashay xaaladda dhowr qof oo maalmihii lasoo dhaafay lagu qabtay garoonka diyaaradaha kana yimid safar dibadda ah loogana shakisanyahay caabuqa Coronvirus.

Waxa ay sheegay in uu jiro taxadar aad u badan oo la xiriira caabuqa Coronavirus oo fara ba’an ku haya caalamka in uu soo galo dalka iyada oo uusan jirin diyaar garoow buuxa.

Fowsiya Abiiikar Nuur Wasiirka Caafimaadka ayaa shaacisay in labadii Maalin ee lasoo dhaafay garoonka Aadan Cadde lagu Karantiilay 4-qof oo dhalinyaro ah kana yimid dalalka uu cudurkaani ka jiro,hase’ahaatee aysan heyn ilaa iyo hadda calaamado muujinaya in ay qabaan sidaas daraadeedna muddo 14-cisha ah la baxnaaninayo si loo hubiyo badqabkooda iyo in usaan bulshada inteeda kalana u gidbin cudurku.

Ugu dambeyntii waxa ay sheegtay in shirkadaha diyaaradaha lagu wargeliyay in aysan dad ka soo qaadin dalalka laga helay fayruska Corona ka wasaarad ahaana ay aad u dadaalayaan si dalka uusan usoo gel in.