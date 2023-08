Wararkii ugu danbeeyay Khasaaraha ka dhashay Qaraxii Maanta ka dhacay Jalalaqsi

Ugu yaraan 5 ruux ayaa ku geeriyootay, halka dhowr qof kalena way ku dhaawacmeen, kadib qarax xooggan oo is-miidaamin ah oo uu fuliyay qof isku soo xiray waxyaabaha qarxa oo Maanta ka dhacay degmada Jalalaqsi ee Gobolka Hiiraan ee Hirshabeelle.

Qaraxa ayaa waxaa lala beegsaday goob maqaayad ah oo ay ku sugnaayeen mas’uuliyiin ka tirsan Maamulka degmada Jalalaqsi oo qaarkood khasaaro uu kasoo gaaray qaraxaasi oo la tilmaamay inuu ahaa mid xoog leh oo ka dhacay maqaayada la bartilaameedsaday.

Dadka goobta ku dhintay ayaa isugu jiray mas’uuliyiin iyo dad shacab ah, waxaana dadkaasi kamid ahaa Maxamed Axmed Dhagacade iyo Faarax Boosey oo sida weyn looga yaqaanay gudaha Jalalaqsi, dhaawacyada ayaa la geeyay isbitaalka.

Guddoomiyaha degmada Jalalaqsi ee Gobolka Hiiraan Nuur Dheere ayaa si dirqi ah uga badbaaday qaraxaasi Maanta dhacay, isagoona la sheegay Guddoomiyaha in wax yar kadib markii uu maqaayada ka kacay uu qaraxu dhacay.

Dad goobjoogayaal ayaa waxaa ay kusoo warrameen in Guddoomiye Nuur Dheere oo ahaa shaqsiga la doonayay in qaraxa lagu dilo uu daqiiqao yar ka hor inta uusan qofka is qarxin uu ka istaagay maqaayada, kadibna kursiga uu ka dhacay qofkii ku fariistay uu ka mid noqday dadka meesha ku dhintay.

Degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan ayaa waxaa dhowr jeer oo horey sidaan oo kale uga dhacay qaraxyo Is-miidaamin ahaa, waxaana xusid mudan in qaraxii ugu dambeeyay ee ka dhacay degmadaasi lagu dilay Guddoomiyahii hore ee degmada Maxamuud Nuur Cagajoof Dabaashe iyo dad kale oo gaarayay 20 ruux.

