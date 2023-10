Wararkii ugu dambeeyay dagaal beeleed ka dhacay Gobolka Mudug

Wararka ka imaanaya gobolka Mudug ayaa sheegaya in xaaladda deegaannadii shalay dagaalladu ka dhaceen ay saaka ka deggantahay sidii hore, inkastoo wali ay is horfadhiyaan meleeshiyaadkii dagaallamay.

Shalay dagaalkii dhacay waxaa ku dhintay ugu yaraan labaatan qof konton qof oo kalena way ku dhaawacmeen.

Wali waxaa is horfadhiya meleeshiyaadkii, waxaana soo baxaya warar sheegaya in ay macquul tahay in dagaalku saacad walba dib u qarxo, maaddaama sida lasoo sheegayo aysan jirin cid si toos ah ciidan u kala dhex-dhigtay labada malleyshiyo.

Sidoo kale warar kale ayaa soo sheegaya in ciidamo isku dhaf ah oo ka socda Galmudug iyo Puntland ay xakamayn waayeen labada dhinac.

Waxaa socda dedaallo looga golleeyahay in dagaalka lagu joojiyo oo ay hormuud ka yihiin maamullada Galmudug iyo Puntland.

Dagaalka ayaa loo maleynayaa inuu salka ku hayo aano qabiil iyo daaqsinta, waxaana jira baaqyo ka imaanaya dhinacyo kala duwan oo looga dalbanaya beelaha dagaallamaya in dagaalka la joojiyo xalkana nabad iyo wadahadal lagu raadiyo.

