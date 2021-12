Muxuu ka yiri Sheekh Shariif xilka qaadistii xubno ka tirsanaa Guddiga Khilaafaadka?

Madaxweynihii hore ee Soomaaliya ahna Guddoomiyaha Midowga Musharrixiinta Shariif Sheekh Axmed ayaa soo dhaweeyay xilka qaadistii uu Ra’iisul Wasaare Rooble ku sameeyay qaar kamid ahaa xubnaha Guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka.

Sheekh Shariif ayaa tallaabada uu qaaday Rooble ku tilmaamay mid kor u qaadaysa daah furnaanta doorashooyinka, isla markaana ka hortageysa boobka kuraasta, ayna kalsooni galinayso daneeyayaasha doorashada iyo dadka leh kuraasta Baarlaamanka.

Madaxweynihii hore ee Soomaaliya ahna Guddoomiyaha Midowga ayaa adkeeyay in ay lagama maarmaan tahay in doorashada ku socoto hab hufan oo loo dhan yahay, wxuuuna intaas kusii daray in Golaha Wadatashiga Qaranka laga rabo in ay qaadaan talaabooyin dheeri ah oo dib loogu saxayo qaladaadka.

“Waxaan adkaynaynaa in ay lagama maarmaan tahay in doorashada ku socoto hab hufan oo loo dhan yahay, Ra’isu lwasaaraha iyo Golaha Wadatashiga Qarankana waxaa laga rabaa in ay qaadaan talaabooyin dheeri ah oo dib loogu saxayo qaladaadka doorashada ee cabashooyinka keenay” ayuu yiri Shariif Sheekh Axmed.

Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isna tallaabo wanaagsan ku tilmaamay xilka qaadistii uu Ra’iisul Wasaare Rooble ku sameeyay qaar kamid ahaa xubnaha Guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka, kuwaasi oo ku milmay Arrimaha Siyaasadda…