Taliska Boliiska oo sheegay in ay gacanta ku dhigeen xubno ka tirsan Alshabaab

Afhayeenka Ciidanka boliiska Soomaliye dhame Sadiiq Aadan Cali oo la hadlay Warbaahinta ayaa faahfaahin ka bixiyay howlgal saacadihii iyo maalmihii ugu dambeyay ay sameeyeen ciidamada boliiska eek a howlgala magaalada Muqdisho.

Dhame Sadiiq Aadan Cali ayaa sheegay howlgal ciidamada ammaanku ay ka sameeyeen degmada Dharkenley in ay gacanta kusoo dhigeen xubno ka irsan Alshabaab su’aalana lagu weydiinayo xarunta dembi baarista CID-da.

Afhayeenka ciidanka Boliiska ayaa sheegay 15-kii bishaa in xaafadda Dabakaayo-madow ee degmada Dharkeyley lagu qabtay nin magaciisa uu ku sheegay Xasan C/llaahi Salaad oo ka tirsanaa amniyaatka Alshabaab dilana ka geystay degmada iyo rag kale oo isaga la shaqeynayay iskuna qarinayay sida uu yiri Studi-yaha Cajaladaha Filimaanta iyo Heesaha lagu kireeyo laguna ciyaaro Jaaska.

Dhinaca kale waxa uu sheegay in lala qabtay rag kale oo ay kawada tirsanaayeen Alshabaab waxaana uu tilmaamay in sharciga la horkeeno doono sida uu yiri,dhanka kalana waxa uu shaaca kal qaaday in Bishii hore la qabtay Shabakad is aroorsanaysay laguna qabtay EX: Koontarool Afgooye iyo Dharkenley kuwaas oo qorshaynaay qaraxyo ay fuliyaan.