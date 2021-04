Sheekh Shariif oo farriin u diray Madaxda Dowladda iyo M/Goboleedyada

Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sh Axmed ayaa sheegay in wax la aqbali karo aysan aheyn Go’aankii Xildhibaanada Golaha Shacabka ee waqtigoodu dhammaaday ay muddo kordhinta ugu sameeyeen hay’addaha dowladda Federaalka iyo Madaxweyne Farmaajo.

Sheekh Shariif ayaa sheegay in loo baahan yahay in heshiiskii Madaxda dowladda iyo maamul Goboleedyada ka gaareen markii hore Doorashada dalka la fuliyo, isla markaana wax kale aysan waxba tareyn.

Madaxweynihii hore ee dalka Shariif ayaa tilmaamay in dalka uu u baahan yahay in laga ilaaliyo wax kasta oo u keeni kara xasillooni darro, isla markaana xusay in la wada ogyahay cida diidan in dalkaan ay ka dhacdo doorasho heshiis lagu yahay.

Sheekh Shariif ayaa Madaxda dowladda Federaalka iyo kuwa maamul Goboleedyada ugu baaqay inay dib ugu laabtan Teendhada Afisyooni, si xal buuxa looga gaaro khilaafka ka taagan qabsoomida doorashada dalka ka dhaceysa.

Madaxweyne Farmaajo ayuu tilmaamay in dalka wixii ka dhaco uu Mas’uuliyadiisa qaadayo haddii dib loogu laaban waayo Teendhada Afisyooni, isagoona Beesha Caalamka uga mahadceliyay dadaalka ay ugu jiraan xal u helida doorashada.

Madaxweynihii hore ee Soomaaliya ahna Guddoomiyaha Midowga Musharaxiinta Sheekh Shariif Sh Axmed ayaa waxaa uu hadalkaan ka sheegay khudbad uu Maanta ka jeedinayay Shirweynihii Beelaha Hawiye ku yeesheen Magaalada Muqdisho.