Mustaf Dhuxuloow shaaciyay Sababta looga joojiyay kulan uu la lahaa taageerayaashiisa

Ciidanka Dowladda ayaa joojiyay munaasabad uu Musharax Madaxweyne Mustaf Sheikh Cali dhuxuloow uu doonayay in uu kula kulmo taageerayaashiisa, waxaan si kulul tallaabadasi kaga hadlay Mustaf Dhuxuloow.

Waxaa uu sheegay in si ku tala gal ah loo joojiyay Munaasabadda uu doonayay in kula kulmo taageeryaashiisa, isagoo eed kulul u jeediyay Madaxweyne Farmaajo iyo Fahad Yaasiin, kuwaasi oo uu sheegay in ay mas’uul ka ahaayeen joojinta Xafladda uu qabsan rabay.

Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayuu shegay in uusan oggolayn in dalkaan ay ka dhacdo wax doorasho xor iyo xalaal ah, uuna doonayo in uu Musharixiinta Cabburiyo, waxaana Farmaajo iyo Fahad yaasiin uu ku eedeyay in ay Sharciga ku tumanayaan, oo ay baal mareen dastuurka dalka u yaalla iyo xeerarka.

“Kulankeyga waxaa si kutalagal ah u joojisay Hay’adda NISA,Madaxweyne Farmaajo iyo Fahad Yaasiin waxay go’aansadaan inay sharciga ku tuntaan,waxaa cad inaysan ogoleyn in dalka doorasho ka dhacdo oo ay si kaligiis talisnimo ah ku haystaan, Waxaa muuqata qorshe lagula dagaalamayo Musharaxiinta” ayuu yiri Mustaf Dhuxuloow.

Isagoo sii hadlaya ayuu yiri”Dadka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa inaan Farmaajo iyo taliyihiisa Nabad-sugidda dalka iyo dadka lagu halleynkarin sababtuna waxay tahay anagii siyaasadda ugasoo horreynay ayaa ka fakan la’ oo meelna marikarin nafteenina halis ugu jirtaa”