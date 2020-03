Maxaa ka jira in Qof qaba Coronavirus laga helay Magaalada Burco?

Maalmihii lasoo dhaafay ayaa waxaa baraha Bushada lagu faafiyay warar sheegaya in qof qaba Cudurka halista ah ee Coronavirus lagu haayo Isbitaalka guud ee Magaalada Burco, hayeeshee maamulka Isbitaalka ayaa ka hadlay arrimahaas la xiriira COVID-19.

Agaasimaha Isbitaalka guud Magaalada Burco Cabdi Suudi Ibraahim oo la hadlay warbaahinta Somaliland ayaa beeniyay wararka sheegaya in qof qaba Coronavirus ay ku haayan Isbitaalka.

Waxaa uu sheegay Agaasime Cabdi Suudi in aysan waxba ka jirin warka la faafiyay uuna yahay mid been abuur ah oo la doonayo in lagu Khal-khal geliyo Bulshada ku dhaqan Magaalada Burco Xarunta Gobolka Togdheer iyo deegaanada hoostaga.

“Waa been abuur cad, ma jiro bukaan qaba coronavirus, oo Cisbitaalka la keenay, yaan dadka been loo sheegin, oo dadka yaan la khaldin, oo yaan been abuur dadka lagu khal-khaliyo baraha bulshada lagu faafin, ma hayno bukaan uu hayo coronavirus, ILLAAHAY yeyna ku magan galaynaa, inuu xanuunkani Somaliland ka dilaaco” ayuu yiri Cabdi Suudi Ibraahim.

Si kastaba Baraha Bulshada ayaa lagu faafiyay warara sheegaya Isbitaalka Magaalada Burco ee Xarunta Gobolka Togdheer la dhigay qof qaba Cudurka Coronavirus, waxaana arrintaas walaac xoogan ka muujiyay Bulshada ku dhaqan halkaas, In kastoo haatan la beeniyay.