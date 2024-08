Imaamka masjidka Daarul Xikma ee magaalada Minneapolis, gobolka Minnesota, ayaa ka warbixiyey weerar habeenimo lagu qaaday masjidkaasi, taasoo cabsi gelisay dadka ku nool deegaankaas. Imaamka, Maxamed Cabdullaahi, ayaa sheegay in falkaasi uu dhacay xilli ay dadka masaajidka ku cibaadeysanayeen, waxaana masjidka la geystay waxyeelo.

Imaamka ayaa tilmaamay in laamaha ammaanku ay baaritaan ku hayaan falkan, balse ilaa iyo hadda aan la aqoonsan qofkii ka dambeeyey weerarka. Wuxuu sidoo kale xusay in weerarkan uu yahay mid ka mid ah dhacdooyinka cunsuriyadda ku saleysan ee ka dhaca gobolka, isagoo ku baaqay in bulshada Muslimiinta ah ee Minneapolis ay taxaddar dheeraad ah sameeyaan.

Maxamed Cabdullaahi ayaa wareysi uu siiyey VOA-da,ku sheegay in masjidka Daarul Xikma uu yahay meel muhiim ah oo bulshada Muslimiinta ah ee Minneapolis ay ku cibaadeystaan, islamarkaana weerarkani uu saameyn weyn ku yeelan karo nabadda iyo wadajirka bulshada. Wuxuu ugu baaqay laamaha ammaanka inay si degdeg ah u soo afjaraan baaritaanka, islamarkaana ay gacanta ku dhigaan ciddii ka dambeysay weerarkan.

Imaamka ayaa sidoo kale ku dhiirrigeliyey bulshada Muslimiinta ah inaysan cabsi ka qaadin weerarkan, balse ay sii wadaan cibaadadooda iyo dadaalladooda nabadda iyo wada noolaanshaha, isagoo ku adkeeyey muhiimadda ay leedahay midnimada iyo isku duubnida bulshada xilligan adag.