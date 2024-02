Masar oo sheegtay in ay ilaalinayso heshiis ay Israa’iil la gashay 40 sano ka hor

Wasiirka arrimaha dibadda Masar Sameh Shoukry ayaa maanta sheegay, in faallooyinka “ay ka sheegeen qaar ka mid ah shakhsiyaadka” ee ku saabsan heshiiska nabadeed ee u dhexeeya Masar iyo Israa’iil ee ah in la “caynad guurshay”, isagoo ku nuuxnuuxsaday in heshiiska uu socday afartan sano, “Masarna ay arrintan sii wadayso xilligan.” ”

Dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay, warbaahinta Israa’iil iyo Mareykanka ayaa soo xigtay mas’uuliyiinta Masar oo ka digayay in Qaahira ay joojin doonto dhaqangelinta heshiiskii nabadeed ee ay la gashay Israa’iil, haddii Israa’iil ay u guurto ciidan ahaan magaalada Rafax ee falastiiniyiinta, ama haddii falastiiniyiinta lagu khasbo in ay u tallaabaan xadka gacanka Siinaay. .

Shukri waxa uu ku nuuxnuuxsaday in dalkiisu “uu diiddan yahay si kasta oo ay tahay barakicinta Falastiiniyiinta ee Marinka Qasa,” iyo baahida loo qabo in Falastiiniyiintu helaan xuquuqdooda, taas oo uu ku tilmaamay in ay tahay “sharci” isagoo aqoonsaday dawlad madax-bannaan oo Falastiiniyiin ah si waafaqsan xudduudaha 1967.

