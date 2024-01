Mareykanka oo Weeraro horleh ku qaaday Xuutiyiinta Yemen

Mareykanka ayaa mar afaraad bilaabay duqeymaha ka dhanka ah Xuutiyiinta Yemen.

Ciidamada Mareykanka ayaa sheegay in ay beegsadeen afar iyo toban gantaal oo diyaar u ahaa in la ganno . Waxa ay sheegtay in laga yaabo in loogu talagalay in lagu weeraro maraakiibta ku sugan badda cas. Hawlgalkan ayaa yimid wax yar uun ka dib markii Markab ganacsi oo Maraykanku leeyahay ay Arbacadii duqeeyeen diyaarad Drone ah oo ka soo duushay dhulka Xuutiyiinta ay maamulaan.

Xukuumadda Washington ayaa ku dhawaaqday inay dib ugu celinayso Xuutiyiinta ay Iran taageerto liiska ururada argagixisada caalamiga ah. Xuuthiyiinta ayaa bishii November bilaabay inay weeraraan maraakiibta ganacsiga, iyagoo sheegay inay ka jawaabayeen howlgallada militari ee Israel ka wado Qaza.

