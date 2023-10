Madaxweyne Xasan Sheekh oo ka hadlay howlgalada lagula dagaalamayo AS

Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo khudbada dhinacya badan taabaneyso xalay jeediyay ayaa ugu horeen kaga hadlay qaraxii 14-October -2017 ee lagu xasuuqday dad badan oo shacab ah.

Madaxweyne Xasan Sheelk ayaa ka hadlay dagaalka ka dhnak ah Al-Shabaab, isagoo farriin u diray ciidamada xoogga dalka iyo xoogagga Macawiisley, una sameeyey balan-qaadyo kale kula duwan.

Madaxweynaha ayaa sidoo kale Alle uga baryey ciidamada dagaalka ku jira inuu abaal-kooda gudo, sidoo kale wuxuu ku sii dhiirigeliyey inay ka dhabeeyaan riyada dadka Soomaaliyeed ee ku taamaya oo in dalka laga wada xoreeyo AS.

“Geesiyaal waxaad iftiin u tihiin xorriyadda dadka Soomaaliyeed ee aad ka dhalateen, waxay gura doonaan miraha nabadda ee maanta aad dhiigiina ku tacbeysaan, waxaan idinkual dardaarmayaa ‘waa la idinku seexdaaye ha seexanina,” ayuu yiri Madaxweyne Xasan Sheekh.

Madaxweynaha ayaa ciidamada ka balan-qaaday inuu kula noolaa doono furimaha jihaadka, “Waxaan idinla qeybsa doonaan xanuunka iyo farxadda guusha aad ka gaartaan jihaadka,” ayuu yiri.

Madaxweyne Xasan Sheekha ayaa ciidamada xoogga dalka iyo kuwa degaanka ka balan qaaday inay soo daba fariisi doono dhamaan dadka Soomaaliyeed, si dagaalka ay hiilo ugu helaan.

Madaxeyne Xasan Sheekh ayaa sidoo kale u mahadceliaya Culimada Soomaaliyeed doorka ay ka qateen dagaalka lagula jiro AS iyo u caddeenta Bulshada in dagaalka lagula jira Al-Shabaab uu yahay Jihaad qof walbana waajib kuyahay in uu ka qeyb qaato,

Madaxweynaha ayaa ciidamada ka balan-qaaday inay dowladooda ka heli doonaan maamuus kasta oo ay xaq ugu leeyihiin, sida dalacsiin, bilado iyo abaal-marino kale.

