Shir jaraa’id oo uu qabtay Madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed, wuxuu si kulul u dhaliilay Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Madaxweyne Sheekh Shariif ayaa ka hadlay arrimaha ciidamada, kicinta qabaa’ilka, iyo dagaalada sokeeye. Waxa uu si adag uga hadlay xaaladda dalka iyo waxyaabaha kala duwan ee la xiriira amniga iyo siyaasadda. Waxaa kale oo uu carrabka ku adkeeyay muhiimadda midnimada iyo nabadda, isagoo xusay in dib u dhaca iyo isqabqabsiga siyaasadeed aysan dalka wax faa’iido ah u keenin.

“Umadda Soomaaliyeeed kalsoonidiii dhexdooda taaley,way dhaawacantay,Al Shabaabn intii waagii hore waa ka xoogan yihiin.hadii aan la keenin qorshe amnige sidee dalka looga qaban karaa dorasho qof iyo coda”

Madaxweyne Sheekh Shariif ayaa tilmaamay in xukuumadda hadda jirta ay ku guuldareysatay in ay xaliso dhibaatooyinka amni iyo kuwa siyaasadeed ee ka jira dalka, taas oo keentay in ay sii xumaadaan xiisadaha qabaa’ilka iyo dagaalada. Wuxuu ku booriyay dowladda in ay ka shaqeyso sidii loo heli lahaa xasilooni iyo midnimo qaran, isagoo soo jeediyay in la sameeyo dib u heshiisiin dhab ah oo salka ku haysa wada hadal iyo isu tanaasul.

Madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa si adag uga soo horjeedo wax ka beddelka Dastuurka dalka. Wuxuu carrabka ku adkeeyay in wax ka beddelka Dastuurka uu khatar ku yahay xasilloonida iyo midnimada qaranka, isagoo xusay in ay muhiim tahay in la ilaaliyo sharciga iyo nidaamka dawladnimo ee hadda jira.

“Waxaan u aragnaa sida wax loo badalay in ay tahay rabitaan shaqsi,dastuurku maadaama uu yahay heshiis bulsho waxaa laga rabaa in ayna ka iman wax aan kala geynayn shacabka”.

Sheekh Shariif ayaa sheegay in wax ka beddelka Dastuurka uu keeni karo isku dhacyo iyo khilaaf hor leh, xusayna in hada maamul goboleedya qaar si weyn u diidan yihiin arin kaas,isagoo ku baaqay in dastuurka si wada ogol ah looga shaqeeyo.

Wuxuu ugu dambeyn ugu baaqay dowladda iyo dhammaan dhinacyada kale ee siyaasadda in ay ka shaqeeyaan sidii loo heli lahaa midnimo iyo wadajir, taas oo ah xalka kaliya ee lagu gaari karo horumar iyo nabad waarta.