Madaxweyne Axmed Madoobe oo weerar afka ku qaaday Guddoomiye Cumar Finish

Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa maanta Khudbad u jeediyay Ururada Bulshada rayidka ah ee Jubaland iyo hay’adaha Dowlada.

Kulankan oo ahaa mid uu Madaxweynahu Bulshada iyo hay’adaha Dowlada kula wadagaayo xaalada uu dalka marayo ayaa waxaa ka qaybgalay Haween dhalinyaro culimo siyaasiyiin Aqoon yahano iyo masuuliyiin katirsan labada gole ee Dowlad Goboleedka Jubaland iyo xildhibaano katirsan Baarlamaanka Federaalka ah.

Hay’adaha Dowlada ayuu Madaxweynahu sheegay in ay doorkooda qaatan oo wacyi galinta bulshada ay xooga saaran isagoo sheegay in qaar badan oo shacabka kamid ah lagu marin habaabinayo waxyaabo aan sal iyo raad lahayn oo qabyaaladu ay ugu weyntahay.

Arimaha Doorashooyinka ayuu sheegay in ay Jubaland ka go’an tahay sidii ay doorashooyinka ay ugu dhici lahayd qaabkii lagu heshiiyay iyadoo dalkeena ay astaan u tahay in afartii sanaba hal mar Doorashooyin la aado isagoo sheegay in ay Jubaland xaq u leedahay inay maamusho doorashooyinka ka dhacaya deegaanka.

Madaxweynaha ayaa intaas ku daray in isku tanaasulka iyo wadar ogolka ay asal u yihiin doorashooyin xor iyo xalaal ah oo dalka ka dhaca si taas loo gaarana ay muhiim tahay in heshiiyadii la galay la fuliyo gaar ahaana in gudiga doorashooyinka Jubaland iyo Wasaarada Arimaha gudaha looga baahan yahay inay tagaan goobta labaad ee loo asteeyay doorashada Baarlamaanka Federaalka ah.

Madaxweynaha ayaa ka digay khatarta ka dhalan karta hadalada xanafta leh ee ay adeegsanayaan Madaxda Dowlada kuwaas oo diinta ka saaraya dadka ka aragtida duwan sidii lagu yaqaanay figradaha xagjirka ah ee waxa loogu yeero Argagixisada wax loo dulqaadan karana aanay ahayn.

Hadalkaan ayuu Madaxweyne Axmed Madoobe ula jeedaa hadalkii kasoo yeeray Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Cumar Finish oo Musharaxiinta uga digay inay qalaaso sameeyan, isagoo xusay in tallaabo adeg laga qaadi doono, wuxuuna kusoo daliishahay Aayado qur’aan kusoo degay Munaafiqiinta uu Alle amray in la dilayo.