Hadal jeedintii Lafta-gareen “Waxaa beenowday Farmaajo in uu doonayay waqti kororsi”

Madaxweyne Cabdi Casiis Xasan Maaxmed lafta Gareen ayaa khudbad dhinacyo badan taabanaysay waxaa uu ka jeediyay Xafladda xirintaanka Shirkii lagu soo gaba-gabeeyay, isagoo boogaadin usoo jeediyay maadxdii ku shirtay Dhuusamareeb.

Waxaa uu bogaadiyay sida maadxdii ku kulantay dhuusamareeb oo ay xoogga u saareen shirka Dhuusamareeb3.

Waxaa uu sheegay in ay qabteen howl u baahn dhabar adeeyg isagoo sheegay in ay meesha ka saareen wararkii la isla dhexmarayay ee ahaa in maadxweyne Maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo uu doonayo waqti korarsi.

Is dhagaysi iyo fikir isla wanaag badan ka dib ayuu sheegay in ay suurta galisay soo gaba gaboobdidda shirkasi, lafta gareen aaya dhanka akle kuu dheeraaday ka hadalka sidii ay uga go’nayd in shirkaas ay kasoo baxaan go’aammo la xariira qaabkii dalka doorasho uga dhici laahyd.

Dhammaan bulshada Soomaliyeed iyo siyaasaiyiinta ayuu ugu baaqay in ay u istaagaan sidii dalka doorashada ay ugu diyaar garoowi laahyeen.