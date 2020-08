Madaxweyne Waare “ isku tanaasul iyo wadatashiyo badan ka dib waxaan keenay doorasho la isla gartay”

Madaxweynaha Maamulka Hir-shabeelle ayaa sheegay in Maamulka Galmudug iyo dhammaan shacabka Galmudug in ay sameyeen arrin ku dayasho mudan, maaddaama ay usoo dhabar adeegayn shirka Dhuusamareeb oo sida uu sheegay dad badani isku dayeen in ay ka dhigaan mid aan wax macno ah lahayn.

Madaxweyne Maxamed cabdi waare Maxadweynaha Hirshabeella ayaa sheegay in aan la isku mashquulin oo siyaasiyiinta iyo dhammaan bulshada Soomaaliyeed ay u istaagaan sidii dalka kheyraadkiisa looga faa’iidaysan lahaa.

Waare ayaa sheegay in taansul iyo is-jiid jiid dheer ka dib ay keeneen doorasho la isku raacsan yahay, waxaana intaas uu ku daray in waqti iyo wada tashi dheer kadib ay isla garteen nooca doorasho ee dalka.

Waxaa uu shegay in Maadxweyne qoorqoor uu diyaar u ahaa in uu meesha ay joogaan uu ugu tago mas’uuliyiinta shirka ka maqnaa, isagoo sheegay in xitaa mararka qaar uu qoor qoor geed dheer iyo geed gaaban koray sidii shirkaasi uu wax wax ku ool ah uga soo baxi lahaayeen.

Dhanka kale waxaa uu ku nuux nuuxsaday Waare maamuladoo shirk aka maqnaa isagoo sheegay in ay fiiriyaan danaha bulshada Soomaaliyeed, waxaa uu sheegay in loo baahn yahay in xalka ay ku gaareen Dhuusamreeb ee ah qaab doorashada ay isla gaareen uu yahay waddada ugu dhaw ee dalka doorasho uga dhici karto.

Shirka oo wali socda aya waxa hadal jeedin la siiyay qaar ka mid ah madaxda maamul GOBOLEEDYADA DALKA, WAXAANA WALI DHIMAN MAS’UULIYIIN kale oo khudbado ka jeedin doono.