Guddoomiyihii hore ee G/Banaadir oo war kasoo saaray shirkii Dhuusamareeb

Duqii hore ee Muqdisho Taabit Cabdi ayaa soodhaweyay shirkii dhawaan lagu soo gaba-gabeyay Dhuusamareeb, waxaana uu sheegay in uu bogaadinayo shirkaas.

Sidoo kale waxaa tallaabo dhirigalin mudan uu ku tilmaaamy in meel dhexe la isugu yimid, shacabka Soomaaliyeedna tiro ka badan kuwii hore fursad u helaan ka qeyb qaadashada doorashada 2020/2021 iyada oo loo marayo nidaamka Xisbiyada badan.

Thaabit ayaa sheegay in ay jiraan qodobo u baahan in la hirgaliyo oo ay ka mid yihiin in fursad la siiyo maamul Goboleedyada Jubland iyo Puntland, isagoo sheegay in loo baahn yahay in afar qodob la dhamaytiro.

Guddoomiyihii hore ee Gobolka Banaadir qoraal uu soo saray ayuu ku yiri:

“ waxaan ku baaqeynaa arrimaha soo socda in sida ugu dhaqsiyaha badan loo dhameystiro si heshiiskan hirgelintiisu u bilowdo