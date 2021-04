Farmaajo oo kireystay Shirkad u fududeysa socdaal uu ku tago Mareykanka

Madaxweynaha uu xilligu ka dhacay, Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa la sheegay inuu kireystay Shirkad Maraykan oo Ololeysa (US Lobby), si ay taageero uga geystaan dhismaha xiriir uu la yeesho Kongareeska Maraykanka, xilli ay sii kordhayso cambaaraynta uga imaanayso Maamulka Madaxweyne Joe Biden.

Safaaradda Somalia ku leedahay Washington DC waxay 22-kii bishii hore ee March Heshiis la gashay Shirkadda wax u ololeysa ee LFA Holdings oo Xarunteeda dhexe ku taallo Gobalka New Jersey, si ay gacan uga geystaaan abaabulka Socdaal uu Madaxweyne Farmaajo ku tago dalka Maraykanka, sid laga soo xigtay Fayl Buuxin cusub oo loo gudbiyey Wasaaradda Caddaaladaee Maraykanka.

Faylkaasi waxaa lagu muujiyey in Shirkadda wax u ololeysa ee LFA Holdings rajeynayso inay taageero ka geysato Kulamo uu Farmaajo la yeesho xubno ka tirsan Kongareeska Maraykanka iyo xubno kale, balse ma qabanqaabinayo Kulan lala yeeshay Waaxda Fulinta ee Xukuumadda dalkaasi.

Warbixintan oo aan ka soo xiganay Shabakadda Wararka ee foreignlobby.com waxaa lagu xusay in Madaxa Fulinta ee Shirkadda LFA Holdings, Luis F. Aleman uu warqadda Heshiiska uu la galay Danjiraha Somalia, Ambassador Ali Sharif Ahmed ku sheegay inay taageero ka geysan doonaan Xoojinta Xiriiradda ee Fursadaha Shirkadaha Gaarka loo leeyihiin ee malgashiga Tooska ee Dibedaha (Foreign direct Investment).

Waxa kale ee Luis F. Aleman ku sheegay qoaralka Heshiiska uu la galay Danjiraha Somalia in Hawsha Shirkadiisu ku jirto inay Taageero u muujiyaan booqashada Farmaajo ee Kongreeska Maraykanka (to show support for a US Congressional Visit).

Heshiiskaasi waxa kale oo uu dhigayaa in Shirkadda LFA Holdings la siiyo lacag dhan 150,000 oo Dollar oo ay shaqadaasi ku qabanayso, sida laga soo xigtay Diiwaangelinta Shaqsiga Aleman ee hoosta tagta Sharciga diiwaangelinta Shisheeyaha (Aleman’s individual registration under the Foreign Agents Registration Act (FARA).

Aleman ayaa ah Ololeynta keliya ee lagu diiwaan geliyey Xisaabta.

Qoraalka Heshiiskaasi ayaa ku taariikhaysan bishii March 22-da ee sanadkan, wana 3 maalmood kadib, markii uu Xoghayaha Arrimaha Dibedda Maraykanka, Antony John Blinken uu soo saaray Hadal-qoraal oo uu ku baaqay insi degdeg ah loo qabto Doorashadda Somalia.

Shirkadda wax uololeysaee LFA Holdings iyo Safaaradda Somalia ee magaalladda Washington DC midna kama jawabin codsiyo lagu doonyey inay faahfaahin kaga bixiyaan Heshiiska ay wada galeen.

Somalia waxa uu qorshuhu ahaa in Doorashadda Madaxtinimada iyo Tan Barlamaanka la qabto bishii Feberaayo ee la soo dhaafay, balse waxa ku yimid dib-u-dhac, kadib, markii muran ku aadan geeddi-socodka Doorashadda uu soo kala dhex galay DFS iyo Hoggaamiyayaasha 5-ta Dowlad-gobaleed.

Sidoo kale, Xoghayaha Arrimaha Dibedda Maraykanka, Antony John Blinken waxa uu bishan April 13-dii soo saaray Hadal-qoraal kale oo uu ku muujiyey inay Dowladda Maraykanka aad uga niyad-jabtay Go’aankii ay Golaha Shacabka muddo 2 sano ugu kordhiyeen Farmaajo oo xilli Madaxeedkiisa ku ekaa bishii Feberaayo 8-dii ee sanadkan.

Si kastaba ha ahaatee, Madaxweyne Farmaajo ayaan kala caddayn ujeedada qarsoon ee uu ka leeyahay inuu booqdo dalka Maraykanka oo uu muddo dheer ku noolaa Buffalo, New York, ka hor inta uusan Madaxweyne Sheekh Shariif xilka Ra’isul-wasaaraha Farmaajo u magacaabin bishii November 1-dii ee sanadkii 2010-kii, wuxuuna xilkaasi hayey muudo 6 bilood, isagoo xilkalaga qaaday bishii June 19-dii ee sanadkii 2011-kii.

