Ciidamo si aad ah u hubeysan oo ka tirsan Puntland ayaa saaka si nabad ah ku soo gudbiyay hub iyo saanad ciidan oo ay ka soo iibsatay dowladda Puntland dalka Itoobiya, inkastoo ay jirto isku daygii fashilmay ee lagu damacsanaa in hubkaas la furo.

Wararka ka imaanaya degmada Bookh ee gobolka Doollo ayaa sheegaya in kooxo hubeysan ay isku dayeen in ay xoog ku furtaan hubkaasi xilli uu marayay degmada Bookh xalay. Isku daygaasi wuxuu sababay iska hor imaad xooggan oo ka dhacay gudaha degmada, waxaana is rasaaseynta laga maqlay magaalada iyo nawaaxigeeda. Ciidamo ka tirsan dowlad degaanka Soomaalida ee Itoobiya (DDS) ayaa si adag uga hortagay weerarka, iyagoo ka difaacay hubkaas kooxda weerarka soo qaaday.

Ciidamada DDS ayaa si guul leh uga hortagay isku dayga, iyagoo aroornimadii hore ee saaka ku wareejiyay hubka iyo gaadiidkii siday ciidamada Puntland, kuwaas oo si nabad ah u sii waday safarkoodii iyagoo hubkaasi soo galbiyay oo keenay dhinaca Puntland.

Waxaa xusid mudan arintan kusoo beegmayso xili ay xaalada geeska cajirantay oo dagaal culus u dhexeeyo,Somaaliya iyo Itoobiya.Wali wax wara kama ay soo saarin dowlad Federaalka ah ee Soomaaliya.