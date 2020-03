Dhageyso:- Xildhibaan Jeesow oo si kulul uga hadlay xiisadda Soomaaliya iyo Kenya

Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo ka tirsan golaha Shacabka ee Soomaaliya ayaa ka hadlay xiisadda u dhaxeysa Soomaaliya iyo Keenya taas oo sababtay in ay hadalo kulul Isku mariyaan Warbaahinta.

Xildhibaan Jeesow oo ka qeybgelayay barnaamij ka baxayay talafashinka BBC-da ayaa si adag uga hadlay xiisadddaan isaga oo tilmaamay in Kenya ay gabaad siinayso nin baxsad ka ah cadaaladda sidaas darteedna aysan dhowreyn deriswanaag.

Dhinaca kalana waxa uu sheegay in xalku uu ku jiro in Kenya ay aqoomsato Soomaaliya in ay deris yihiin,islamarkaana aysan isku eegin muraayad weyn hadii xiriirka ay wanaajin weysana dacaartii ay cabto in lala cabayo sida uu hadalka u dhigay.

