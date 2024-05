Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa mar kale ka hadlay xadgudub ka dowladda Itoobiya ay ku hayso madaxbanaanida, gobnimada,midnimada dalka iyo dadka Soomaaliyeed.

Madaxweyne Xasan oo khudbad jeediyay masjidka Madaxtooyada salaadii jimcaha kadib ee shalay ayaa waxa uu sheegay in Itoobiya ay weli rejo ka qabto in horumar laga gaari doono qadiyada ku saabsan xadgudubka ay ku sameeysay madaxbanaanida Soomaaliya.

“Waxaan rabaa in ay dadka Soomaaliyeed iyo dadka Itoobiya ay ogaadan arrintaan wax ay salka ku hayso,dadka hoggaamiyaasha ah mararka qaar haddii ay tubtu ka wareerto dhibaatooyin badan ayaa ummadaha soo qaabila,sidaan horay u sheegnay Soomaaliya iyo Itoobiya waa laba dal oo daris ah, waddo aan ahayn in xiriir iyo cilaaqad wanaagsan ay yeeshaan fursad aan ahayn uma furnaa” ayuu yiri Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.

Madaxweynaha ayaa tilmaamay in Soomaaliya ay maanta ugu rajo roontahay oo ay cagaheed in ay isku taagto rabto, isaga oo hadalkiisa sii wata ayaa yiri “waxaa jira dad badan oodunida jooga oo anagga dhexdeen Soomaalida ku jira, oo dagaalku u sahlan yahay kana baqin oo ku dhiiran laakiin nabadda ka cabsada oo aaminsan in awoodiisa ay wiiqmayso.

Wuxuu intaas kusii daray Xasan Sheekh in Ra’iisul wasaaraha Itoobiya iyo Xukummadiisa inay mar kale istuseyeen in Soomaaliya oo soo kabaneyso soona socota inay isku dayaan inay xadgudub ku sameeyaan madaxbanaanida Soomaaliya.

Dhanka kale Madaxweynaha ayaa khudbadiisa kaga hadlay arrimaha dhameystirka dastuurka, hanaanka doorashooyinka dalka iyo halganka dalka lagaga xoreynayo dagaalamayaasha Al-Shabaab iyo arramaha doorshada dalka.