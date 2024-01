Ciidamo Gadoodsan oo Xirtay Qaybo ka mid ah Magaalada Gaalkacyo

Wararka ka imaanaya Magaalada Galkacyo ee xarunta Gobolka Mudug ayaa waxa ay ku warramayaan in Ciidamo gadoodsan ay la wareegeen mid ka mdi ah Kontoroolada Magaaladaasi.

Wararka aynu helayno ayaa sheegaya in Ciidamo gadoodsan oo mushahar la’aan ka cabanaya ay gabi ahaanba joojiyeen isku socodkii kaantarool woqooyi ee magaaladaGalkacyo.

Ciidanka ayaa Gaadiid dagaal soo dhoobay Koontrolka, waxaana lasoo sheegayaa inaysan gaadiidka dadweynaha aysan ka gudbi Karin, sidoo kalena aysan ka bixi Karin.

Qaar ka mid ah Saraakiisha Ciidankaasi ayaa sheegay in sababta ugu weyn ee ay u xireen Koontroolka Waqooyi ee Magaalada ay tahay Mushaar la’aan, iyagoo sheegay in muddo ah inaysan qaadan xuquuqaadkii ay lahaayeen, taasi oo keentay in ay gadoodaan oo ay waddada xiraan.

Wararkii ugu dambeeyay waxaa ay tilmaamayaan inay socdaan isku dayo lagu qancinayo Ciidanka, si isku socodka guud uu dib ugu soo laabto.

