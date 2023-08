Agaasimihii Villa Somalia oo faah faahin ka bixiyay sababta uu xilka isaga Casilay

Agaasimaha Guud ee Madaxtooyada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xuseen Sheekh Maxamuud ayaa si rasmi ah u shaaciyay inuu xilka casilay xilkii uu ka haayay Madaxtooyada oo uu haayay illaa laga soo bilaabo 23 May, 2022.

Qoraal uu soo saaray Xuseen Sheekh ayaa waxa sababta uu isku casilay ku sheegay inay tahay inuu doonayo inuu dadaal u galo hoggaaminta dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, uuna sii wadayo dadaal aan kala go’ lahayn.

“Waxaan uga tagey xilkii Agaasimaha Madaxtooyada Soomaaliya kaddib markii uu igu xoogeystay dareen i weheshaday oo ah xaaladda Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo markii aan in badan dhageystay tallooyinka shacab iyo siyaasiin badan gaar ahaan kuwa deegaanka, garowsadayna in ay lama huraan tahay inaan waqti dheeraad ah siiyo ka shaqeynta danaha dadka iyo deegaanka Koonfur Galbeed, taas oo aan aaminsanahay in ay u baahan tahay hoggaan leh lexejeclo, aqoon, ammaano, waayo-aragnimo iyo damiir ummadeed una horseeda deegaankaas horumar dhanka amniga, siyaasadda, dhaqaalaha iyo mid bulshaba leh, si looga faa’ideysto kheyraadka Alle ku manaystay Koonfur Galbeed islamarkaana ay hormuud ugu noqoto dalka intiisa kale” ayuu yiri

Xuseen Sheekh Maxamuud ayaa ugu dambeyn ka codsaday dhammaan dadka Soomaaliyeed gaar ahaan reer Koonfur Galbeed inay garab ku siiyaan xaqiijinta himilooyinkaas, isagoo ballanqaaday inuu hormuud ka noqon doono sidii Koonfur Galbeed ku heli lahaayeen hoggaamin leh sinnaan, caddaalad, karti iyo ammaano.

Sidoo kale waxa uu u mahadceliyay Madaxweynaha JFS Mudane Dr. Xasan Sheekh Maxamuud oo mas’uuliyadda u igmaday, isla markaana fursad siiyay, waxaana sidoo kale u mahadceliyay mas’uuliyiinta iyo howl-wadeenada kale Madaxtooyada.

Share this: Twitter

Facebook