Xukuumadda Somaliland oo mar kale War kasoo saartay dagaalka Laascaano

Qoraalka kasoo baxay Somaliland ayaa sidoo kale lagu sheegay in Ciidamadeedu ay ka jawaabeen dagaalka ay sheegeen inuu kaga yimid Puntland iyo SSC. Waxaana intaa ay ku dareen in masuuliyada weerarkaaasi ay qaadi doonta Maamulka Puntland.

War-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in Somaliland ay u taagan tahay nabadda, horumar iyo in ay wadamada jaarkeeda kula noolaato nabad, xasilooni iyo walaalnimo, waxaana mar kale ay ku celisay in Puntland ay ku lugleedahay dagaalka ka socda Laascaano.

