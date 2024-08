Wararka ka imaanaya Suuqa Bakaaraha ayaa sheegaya in saameyn xoog leh laga dareemayo suuqyada waaweyn ee magaalada, sida Suuqa Bakaaraha, taasoo la xiriirta canshuur cusub oo dowladda dhexe soo rogtay. Canshuurta Iibka ee 5% ah, oo maanta dhaqan-gashay, ayaa cabasho weyn ka dhalisay ganacsatada, kuwaas oo qaarkood go’aansaday in ay xiraan goobahooda ganacsi.

Inkastoo suuqa Bakaaraha uu furan yahay, haddana jawiga ganacsi ayaa ka duwan sidii hore, waxaana muuqata saameyn ka dhalatay go’aanka cusub ee dowladda. Ganacsatada ayaa sheegay in canshuurtaan ay ku tahay culays weyn oo ay adag tahay inay qaadaan. Qaar kamid ah ganacsatada oo la hadlay warbaahinta ayaa tilmaamay in aysan awoodin bixinta canshuurta cusub, iyagoo tusaale u soo qaatay in lacagta EVC-ga aan laga jari karin sida habka Marjenta ee la sheegay.

Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa xalay la hadlay shacabka isagoo faahfaahin ka bixiyay sababta canshuurtaan loo soo rogay iyo in nidaamka cusub ee canshuurta lagu qaadayo uu yahay mid lagu kalsoonaan karo. Madaxweynaha wuxuu sheegay in canshuurtaas horey looga qaadi jiray ganacsatada, laakiin hadda ay dowladda u qaadeyso hab nidaamsan oo hufan.

Go’aanka cusub ee canshuurta ayaa la sheegay in uu saameyn ku yeelan karo dhaqdhaqaaqa ganacsiga Muqdisho, iyadoo xaaladda ay tahay mid kacsan