Xamaas oo hadashay iyo tirada dhimashada oo korortay

Tirada dhimashada dadka Falastiiniyiinta ah ayaa gaartay 11,240 oo qof sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka Xamaas. Tan iyo markii uu dagaalku bilowday toddobada bishii Oktoobar waxaa sare u kacayay dadka ku dhimanaya duqeymaha diyaaradaha Israa’iil iyo dagaalka u dhaxeeya Xamaas iyo ciidamada Israa’iil.

Dadka dhintay waxaa ku jira 4,630 oo carruur ah iyo 3,130 oo dumar ah sida laga soo xigtay afhayeenka dhanka warbaahinta u qabailsan Xamaas.

Hay’adda caafimaadka Adduunka ee WHO ayaa sheegtay in ay ku kalsoontahay tirada Xamaas ay sheegtay in dagaalka ay ku dhimatay inkastoo Israa’iil diiday arrintaa.

Xamaas ayaa sidoo kale beenisay eedayn Israa’iil uga timid oo ah in isbitaalka Qasa ugu weyn ay u adeegsatay sida qalabka dagaalka oo kale.

Isbitaalka oo koronto iyo biyo la’aanba ah ayaa waxaa ka taagan xaalad murugsan oo xitaa waxaa hadda laga cabsi qabaa inuu isku baddelo “xabaalo”.

Share this: Twitter

Facebook