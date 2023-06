Weerar lagu laayay Arday badan oo ka dhacay Iskuul ku yaalla Uganda

Ugu yaraan 25 Arday ayaa la dilay, 8 kalena waa la dhaawacay, kadib, markii xalay weerar lagu qaaday Dugsi Sare oo gaar loo leeyahay, kuna yaalla Deegaanka Mpondwe ee Degmada Kasese ee Galbeedka dalkaasi.

Ilo-wareedyo dhanka Ammaanka ayaa saakayto sheegay in Weerarkaasi lagu tuhunsan yahay dabley ka tirsan Kooxda isku magacowda Ciidanka Isbahaysiga Dimuqraadiyada ( The Allied Democratic Forces) ee ADF.

Booliska Uganda ayaa waxay xaqiijiyeen in weerarka dilka iyo dhaawaca sababay xalay abaarihii 11-kii Fiidnimo lagu qaaday Dugsiga Sare ee Lhubiriha Secondary School ee ku yaalla Degmadda Mpomdwe oo qiyaastii 2KM u jirta Xuduudka Uganda la wadaagto dalka Koongada Dimuqraadiga (The Democratic Republic of Congo).

Maydadka 25 Arday ayaa la helay, waxaana loo gudbiyey Qeybta maydadka lagu kaydiyo ee Isbitaalka Bwera Hospital, sidaa waxaa yiri Afhayeenka Boliska Uganda, Fred Enanga.

Waxa kale oo uu sheegay inay dableyda gubeen Qeybta Jiifka ee Dugsiga (The Dormitory) isla markaana ay boobeen Raashinkii ku jiray Bakhaarka Cuntada ee Dugsiga.

Afhayeenka waxa kale oo uu xusay in la helay 8 Arday oo dhaawacan oo Xaalladooda aad u daran tahay, kuwaasi oo la dhigay Isbitaalka Bwera Hospital.

W.Q Ustaad Nuuradiin

