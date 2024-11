Guddiga doorashada Somaliland ayaa saqdii dhexe ee xalay war kasoo saaray doorashadii ka dhacday guud ahaan gobollada Somaliland, iyaga oo sheegay in tirinta codadka ay weli si habsami leh u socoto. Guddiga ayaa hoosta ka xarriiqay muhiimadda ay leedahay in laga fogaado faafinta wararka been abuurka ah ee ku saabsan natiijooyinka doorashada, gaar ahaan kuwa bulshada dhexdeeda abuuri kara xasarad iyo kala shaki.

Guddigu waxa uu fariin gaar ah u diray saraakiisha xisbiyada, isaga oo ka codsaday inay xil iska saaraan xogaha ay bulshada u gudbinayaan, kuna dadaalaan in aysan ka hor dhicin xaqiiqda si looga fogaado jahwareer bulsho.

Dhinaca kale, qaar kamid ah culimada iyo ganacsatada Somaliland ayaa ugu baaqay dhinacyada siyaasadda inay aqbalaan natiijada kasoo baxda doorashada. Waxay ku boorriyeen dhinacyada tartamaya in ay muujiyaan mas’uuliyad iyo wada shaqayn si loo ilaaliyo xasilloonida bulshada.

Sida ay odorosayaan warar hordhac ah oo ku saabsan doorashada, Xisbiga Kulmiye, oo uu hoggaamiyo Madaxweynaha talada haya, Muuse Biixi Cabdi, ayaa u muuqda mid hoggaaminaya natiijooyinka hordhaca ah. Si kastaba ha ahaatee, Guddiga doorashada ayaa mar kale ku celiyey in aan la faafin warar aan xaqiijin ahayn oo ku saabsan natiijada kama dambaysta ah.

Xisbiga Waddani, oo uu hoggaamiyo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi (Cirro), ayaa isna lagu tilmaamay midka ugu cadcad doorashada, halka Kulmiye uu ku jiro kaalinta labaad sida la saadaalinayo. Dhanka kale, Xisbiga Kaah ayaa sidoo kale ka mid ah xisbiyada si weyn uga dhex muuqda doorashadan, iyada oo taageerayaashiisu rajo wanaagsan ka qabaan in ay ku guuleystaan kuraas muhiim ah.

Doorashadan ayaa si dhow ula socotay beesha caalamka oo korjoogto rasmi ah ka ahayd. Goob-joogayaasha caalamiga ah ayaa ku ammaanay hanaanka nabdoon ee ay doorashadu ku socoto, iyaga oo tilmaamay inay tahay tusaale u wanaagsan qaabka geeddi-socodka dimuqraadiyadda ee Somaliland.

Doorashada Somaliland ayaa weli ah mid si weyn isha loogu hayo, waxaana la filayaa in natiijooyinka kama dambaysta ah lagu dhawaaqo marka tirinta codadka la soo gabagabeeyo. Guddiga doorashada ayaa ku adkaystay in ay hubin doonaan in natiijada lagu dhawaaqo si caddaalad ah, oo waafaqsan rabitaanka shacabka.