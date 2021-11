Ingiriiska oo taageeray Dowladda Somalia, kana horyimid qorshaha Midowga Afrika

Iyada oo uu socdo qorshe la doonayo in howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM looga dhigo mid ay wadajir u maamulaan Qaramada Midoobay iyo Midowga Afrika ayaa waxaa Arrintaas ka horjeesatay dowladda Ingiriiska.

Safiirka Ingiriiska u fadhisa Qaramada Midoobay Haweeneyda Barbara Woodward ayaa waxaa ay sheegtay in muhiim ay tahay in la taageero sidii loogu gudbi lahaa nidaam amni oo ay dowladda Federaalka Soomaaliya hoggaamiso, isla markaana taageerada caalamiga ee amniga Soomaaliya laga dhigo mid sii jiri kara.

Barbara Woodward oo ka hadleysay Shirkii maalin kahor ay Golaha amniga ka yeesheen Xaaladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay Aragtideeda tahay in habka dhinacyada badan leh ee Midowga Afrika iyo QM ay soo jeediyeen aysan guuleysan doonin.

Waxay ay intaas kusii dartay Barbara in qorshayaasha Midowga Afrika uu ka soo horjeedo in mas’uuliyadda amniga dalka si buuxda loogu wareejiyo dowladda Soomaaliya, iyadoo tilmaamtay in heshiis lala gaaro Midowga Afrika iyo QM, iyadoo la tashanaya DFS ay ka dhigan tahay in laga gudbo is faham waaga haatan jira.

Si kastaba Midowga Afrika ayaa waxaa uu dhowaan ansixiyey qorshe hawlgalka AMISOM ka dhigaya mid ay wadajir u maamulaan Qaramada Midoobay iyo Midowga Afrika, waxaana Arrintaas siweyn isugu khilaafay DFS iyo Midowga Afrika.