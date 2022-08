Dowladda Ingiriiska oo War kasoo saartay Golaha Wasiirada Somalia ee Maanta la Ansixiyey

Safiiradda Ingiriiska u fadhisa Soomaaliya, Kate Foster, ayaa u hambalyeysay Golaha Wasiirada ee cusub ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ee Maanta oo Axad ah Xildhibaanada Golaha Shacabka ansixiyeen.

Waxey sheegtay inay rajeyneyso in dowladda Soomaaliya ay u qalab qaadato mudnaan kala siinta hawlaha horyaalla, sida ammaanka, dibu heshiisiinta, iyo arrimaha bani’aadanimada, si dhammaan dadka Soomaaliyeed loo gargaaro.

Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya, ayaa maanta ansixiyey xukuumadda cusub ee dowladda Federaalka Soomaaliya. Xildhibaanada soo xaadirtay Xarunta Villa Hargeysa, ayaa aheyd 237, halka ay oggolaadeen 229 xildhibaan ansixinta, 7 xildhibaan way ka horyimaadeen ansixinta, hal xildhibaanna uu ka aamusay cod qaadista.

Ra’iisul Wasaaraha ayaa sheegay in golahiisa wasiirrada uu ku soo xushay, hannaan ku saleysan wadatashi, aqoon, karti, khibrad iyo waayo aragnimo u fududeynaysa in ay waajibaadkooda gutaan,una adeeggaan shacabka Soomaaliyeed.

Congratulations to Somalia’s new Cabinet 🇸🇴🇬🇧 @UKinSomalia looks forward to working closely with the Federal Government on our shared priorities, including security, reconciliation and the humanitarian crisis, for the benefit of all Somalis.

— Kate Foster (@KFosterFCDO) August 7, 2022