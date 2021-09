Akhriso:-Maxaa iska bedelay waan-waantii laga dhex waday Farmaajo iyo RW Rooble?

By

Guddoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo Madaxweynaha Galmudug ayaa weli wada dadaalo kala duwan oo ay ku doonayaan in lagu xaliyo khilaafka u dhexeeya Madaxweyne Farmaajo iyo Ra’iisul Wasaare Rooble.

Madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor iyo Guddoomiye Mursal oo ay wehliyaan xubno Wasiiro ayaa kulamo saacado badan qaatay la yeeshay Farmaaj iyo Rooble, iyagoona ka dalbaday in khilaafka lasoo afjaro, lana dhammeeyo xiisada siyaasadeed ee taagan.

Guddiga ayaa kulankii ugu dambeeyay xalay la qaatay Madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, isla markaana kala hadlay Qodobo dhowr ah oo ku doonayaan in lagu xaliyo khilaafka labada dhinac.

Ilo-wareedyo lagu kalsoonaan karo ayaa sheegaya in Guddiga wada waan-waanta ay soo jeediyeen in kiiska Ikraan Tahliil loo daayo Maxkamadda awoodda dastuuriga u leh ee kiiska dacwadu hor yaallo, balse Farmaajo ayaa la sheegay inuu doonayo inay marka hore shaqeeyaan Guddiga uu isaga magacaabay.

Sidoo kale Guddiga ayaa soo jeediyay in Jeneraal Bashiir Gooble uu si KMG ah u sii hayo xilka hay’adda Nabadsugida iyo sirdoonka Qaranka ee NISA, isla markaana Madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaaraha kasoo heshiiyaan Taliyaha rasmiga noqon doono muddo kooban.

Wararka ayaa intaas waxaa ay kusii darayaan in Madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Farmaajo uu diiday in Bashiir Gooble uu si KMG ah u sii hayo xilka NISA, wuxuuna ku adkeystay in Yaasiin Farey sii hayo xilka hey’adda.

Waxaa kaloo Guddiga soo jeediyeen in Ra’iisul Wasaare Rooble uu Wasiirka Amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur u bedelo wasaarad kasta oo ka mid ah 25 wasaaradood, halka Farmaajo uu soo jeediyay 2 wasaaradood kaliya mid ka mid ah in loo wareejiyo C/llaahi Maxamed Nuur.

Guddiga ayaa la filayaa in waxyaabihii xalay kala soo kulmeen Farmaajo maanta la wadaagaan Rooble, iyadoo ay muuqato in wada hadaladii labadii cisho ay soo wadeen in natiijo la’aan tahay oo dhinac walba uu halkiisa taagan yahay.