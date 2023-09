Waqtiga xilka loo dhaarinayo Madaxweynaha KMG ee GABON oo lagu dhawaaqay

Taliyihii Ilaaladda Madaxtooyada dalka Gabon, ahna Ninka haatan ugu Awooda badan Saraakiisha Milliteriga dalkaasi, General Brice Oligui Nguema ayaa la filayaa in maalinta Isniinta ee soo socota (Sept. 4) loo dhaariyo Xilka Madaxweynaha KMG ee dalkaasi.

Munaasabadda Dhaarintiisa ayaa waxay ka dhici doontaa Maxkamadda Dastuuriga (The Constitutional Court) oo ku taalla Caasimadda dalkaasi ee Libreville.

Afhayeenka Guddiga Xilliga Kala-Guurka iyo soo-celinta Hay’adaha (The Committee for the Transition and Restoration of Institutions), Ulrich Manfoumbi oo ka hadlay TV-ga Qaranka dalka Gabon ayaa sheegay in Madaxweynaha Cusub ee KMG uu Qaabayn doono Hay’adaha Dowladda ee xilliga KMG.

Go’aanka ay Guddiga Saraakiisha Milliteriga ee la wareegay Talada dalkaasi ayaa waxa uu ku soo beegmayaa hal maalin kadib, markii ay Talada ka tuureen Madaxweynihii Sharciga ee dalka Gabon, Ali Omar Bongo Ondimba, oo Xilkaasi hayey tan iyo sanadkii 2009-kii.

