Taliyaha Ciidanka Asluubta oo awaamiir culus kasoo saaray Askarta isticmaasha daroogada

Taliyaha Ciidanka Asluubta Soomaaliyeed, General, Mahad Cabriraxaan Aadan ayaa sheegay in Askarta isticmaasha daroogada noocyadeeda kala duwan uusan ka mid noqon doonin Ciidanka.

Taliyaha ayaa amray dhammaan saraakiisha iyo hoggaannada Ciidanka Asluubta iyaga oo tixgelinaya shuruudaha Ciidannimo iyo dhaqanka suubban ee looga baahan yahay in ay soo gudbiyaan laba maalin gudahood Askarta isticmaasha daroogada noocyadeeda kala duwan, si ay shaqada ugu saaraan.

Taliye Mahad ayaa dhinaca kale digniin u jeediyay saraakiisha qorata dadka eheladooda ah ee aan shaqada iman, kuwaas oo qaata mushaar aysan shaqaysan, isagoo ku tilmaamay caddaalad darro, iyo qiyaano Qaran, wuxuuna sheegay in ay tallaabbo cad ka qaadi doonaan dadkaasi.

Taliyaha Ciidanka Asluubta Soomaaliyeed ayaa sheegay in aysan dooneyn in ay qiyaameeyaan Qaranka, wuxuuna ku cel-celiyay in la qaata awaamiirta uu siiyay hoggaannada kala duwan ee Ciidanka Asluubta.

